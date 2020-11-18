Кайри Ирвинг категорически против перехода Джеймса Хардена в «Бруклин»

Переход защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс» интересен только Кевину Дюранту, но его напарник разыгрывающий Кайри Ирвинга категорически против такого варианта, сообщает инсайдер Крис Бруссард. Ирвинг считает, что Харден слишком часто будет контролировать мяч. Кроме того, Кайри опасается, что новый помощник тренера «Нетс» Майк Д'Антони будет лоббировать интересы Хардена. Ирвинг считает, что ему отведут роль третьей опции после Дюранта и Джеймса.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выступавил разыгрывающий Расселл Уэстбрук.