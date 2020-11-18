«Вашингтон» занял категоричную позицию по Брэдли Билу. Это удивило Джона Уолла
Руководство «Вашингтон Уизардс» не рассматривает вариант с обменом атакующего защитника Брэдли Била в это межсезонье, сообщил генеральный менеджер клуба Томми Шеппард инсайдеру Фреду Катцу.
Шеппард заявил, что «Вашингтон» строится вокруг Била, что удивило вернувшегося в строй разыгрывающего Джона Уолла. Ранее «Уизардс» уже обсуждали возможный обмен Уолла в «Хьюстон Рокетс» на Расселла Уэстбрука. Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — ровно столько, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят 4-5-е места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.
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