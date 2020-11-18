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Рики Рубио: обмен стал для меня неожиданностью. Это дурной тон

Рики Рубио: обмен стал для меня неожиданностью. Это дурной тон
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Рики Рубио признался, что был сильно удивлён, когда узнал, что «Финикс Санз» решил обменять его в «Оклахома-Сити Тандер» в рамках сделки по Крису Полу.

«Обмен стал для меня неожиданностью, особенно учитывая моё общение с руководством клуба. Когда пошли слухи, я обратился к своим представителям. Они заверили, что моё имя не фигурирует в переговорах о сделке.

Подписывая контракт, вы принимаете его условия, но есть разные способы и средства. Те, кто принимает решения, должны понимать, что мы не только игроки, но и люди. Это дурной тон, когда ты участвуешь в проекте, выкладываешься и работаешь, а при первой же возможности тебе говорят уходить», – цитирует Рубио Marca.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» обменял разыгрывающего Криса Пола и форварда Абделя Надера в «Финикс Санз» на Рики Рубио, Келли Убре, Тая Джерома, Джалена Лекью и драфт-пики.

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