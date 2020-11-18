Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Чикаго» нацелен на громкий обмен с «Бостоном»

«Чикаго» нацелен на громкий обмен с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Менеджмент «Чикаго Буллз» отправил запрос в «Бостон Селтикс» по поводу возможного обмена разыгрывающего защитника Кембы Уокера. Об этом сообщает NBA Central в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Кевина О’Коннора.

В «Буллз» считают, что опытный разыгрывающий сможет усилить атаку команды, взаимодействуя с Заком Лавином. Однако эксперты отмечают, что переход Кембы может замедлить прогресс молодого Коби Уайта.

Уокер был выбран на драфте 2011 года под общим 9-м номером командой «Шарлотт Бобкэтс» за которую играл до 2019-го. После этого он перешёл в «Селтикс».

«Бостон» в финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА уступил «Майами Хит» — 2-4. Кемба имел проблемы с коленом во время выступления «Селтикс» в «пузыре». После этого клуб разработал специальную программу реабилитации.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020