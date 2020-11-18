«Чикаго» нацелен на громкий обмен с «Бостоном»

Менеджмент «Чикаго Буллз» отправил запрос в «Бостон Селтикс» по поводу возможного обмена разыгрывающего защитника Кембы Уокера. Об этом сообщает NBA Central в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Кевина О’Коннора.



В «Буллз» считают, что опытный разыгрывающий сможет усилить атаку команды, взаимодействуя с Заком Лавином. Однако эксперты отмечают, что переход Кембы может замедлить прогресс молодого Коби Уайта.



Уокер был выбран на драфте 2011 года под общим 9-м номером командой «Шарлотт Бобкэтс» за которую играл до 2019-го. После этого он перешёл в «Селтикс».



«Бостон» в финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА уступил «Майами Хит» — 2-4. Кемба имел проблемы с коленом во время выступления «Селтикс» в «пузыре». После этого клуб разработал специальную программу реабилитации.