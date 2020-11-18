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«Реал» присмотрел мощную замену уходящей из команды суперзвезде

«Реал» присмотрел мощную замену уходящей из команды суперзвезде
Баскетбол / Евролига 0

Мадридский «Реал» рассматривает Хосе Хуана Бареа в качестве замены аргентинскому разыгрывающему Факундо Кампаццо, сообщает Defensa Central. Бареа провёл минувший сезон в составе «Даллас Маверикс», который и является главным претендентом на подписание контракта с Кампаццо.

Факт подписания контракта с Бареа зависит от ситуации с его контрактом в «Далласе». «Маверикс» являются одной из самых заинтересованных команд в Кампаццо. Если «Даллас» подпишет Кампаццо, то может отпустить Бареа, в борьбу за которого включится «Реал».

Помимо «Далласа» интерес к Кампаццо проявляют в «Миннесоте Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки будет покрыта зарплатой Кампаццо.

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