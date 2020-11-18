Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» переиграл «Лиеткабелис» и вышел в топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» переиграл «Лиеткабелис» и вышел в топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Лиеткабелис» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 94:90 в пользу краснодарской команды.

Встреча началась с преимуществом хозяев паркета — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за краснодарцами, к большому перерыву счёт на табло был 52:38 в пользу хозяев площадки.

В третьей четверти «Лиеткабелису» удалось отыграть четыре очка отставания. В заключительном игровом отрезке литовцы оказались сильнее, но для итоговой победы им этого не хватило — 94:90 в пользу «Локомотива-Кубань», у которого эта победа стала шестой в регулярном чемпионате Еврокубка.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков. В составе гостей 23 очка на счету Маргирса Нормантаса.

Победа в матче с литовским клубом обеспечила «Локомотиву-Кубань» выход в стадию топ-16 Еврокубка.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
94 : 90
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 20, Кроуфорд - 17, Ильницкий - 13, Каммингс - 10, Линч - 10, Калниетис - 6, Уильямс - 6, Херви - 6, Мотовилов - 3, Паунич - 3, Емченко, Калинов
Лиеткабелис: Нормантас - 23, Валинскас - 19, Виналес - 12, Малдунас - 12, Венскус - 9, Липкявичюс - 8, Пошка - 3, Барнис - 2, Валинскас - 2, Вайчюнас
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020