«Локомотив-Кубань» переиграл «Лиеткабелис» и вышел в топ-16 Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Лиеткабелис» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 94:90 в пользу краснодарской команды.
Встреча началась с преимуществом хозяев паркета — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» вёл с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за краснодарцами, к большому перерыву счёт на табло был 52:38 в пользу хозяев площадки.
В третьей четверти «Лиеткабелису» удалось отыграть четыре очка отставания. В заключительном игровом отрезке литовцы оказались сильнее, но для итоговой победы им этого не хватило — 94:90 в пользу «Локомотива-Кубань», у которого эта победа стала шестой в регулярном чемпионате Еврокубка.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков. В составе гостей 23 очка на счету Маргирса Нормантаса.
Победа в матче с литовским клубом обеспечила «Локомотиву-Кубань» выход в стадию топ-16 Еврокубка.
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