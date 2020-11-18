Евгений Пашутин: самое важное, что мы смогли выиграть этот матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу краснодарской команды в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Лиеткабелисом».
«Тяжелая игра. Начали очень хорошо, первые две четверти мы доминировали, была энергия, ротация, у ребят горели глаза, на площадке была хорошая коммуникация. Контролировали снайперов, хорошо действовали на подборе, двигали мяч намного лучше, чем в последних двух матчах, делились мячом, и все получалось. Начиная с концовки третьей четверти «Леткабелис» начал забивать тяжелые броски через руки и вернулся в игру. В последние минуты четвертой четверти мы стали лучше защищаться и довели дело до победы. Будем анализировать ошибки и становиться лучше. Самое важное, что смогли выиграть. Теперь впереди — Красноярск. Начнем готовиться к матчу с ними практически сразу же и будем играть только на победу», — цитирует Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
- 18 ноября 2020
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