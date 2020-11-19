«Уорриорз», «Лейкерс», «Клипперс» и ещё два контендера борются за именитого ветерана НБА
«Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» претендуют на обмен разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Джорджа Хилла, сообщает Hoop Central.
34-летний Хилл оказался в «Пеликанс» в результате недавнего обмена из «Милуоки Бакс». «Нью-Орлеан Пеликанс» обменяли разыгрывающего Джру Холидэя в «Милуоки» на защитников Эрика Бледсо и Джорджа Хилла, а также три драфт-пика первого раунда и два права обмена пиками.
У Хилла осталось два года на контракта с зарплатой $ 20 млн. Ранее Джордж выступал за «Кливленд Кавальерс» вместе с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймс и помог выйти в финал НБА в 2018 году, где команда уступила в борьбе за титул «Голден Стэйт».
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