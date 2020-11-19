Богдан Богданович отказался переходить в «Бакс», несмотря на согласованный обмен с «Кингз»

«Милуоки Бакс» может не получить атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича в сделке по схеме «сайн-н-трейд», сообщает инсайдер Сэм Амик. Игрок отказывается переходить в клуб из Висконсина.



Ожидалось, что «Кингз» получат взамен форвардов Эрсана Ильясову, Ди Джей Уилсона и защитника Донте Дивинченцо. Вместе с Богдановичем в «Бакс» также должен был отправьтся форвард Джастин Джеймс. Богданович является ограниченно свободным агентом, поэтому может подписать контракт с любой командой по своему выбору, после чего у «Кингз» будет 48 часов, чтобы сопоставить предложение или позволить ему уйти.



«Бакс» после приобретения разыгрывающего Джру Холидэя у «Нью-Орлеан Пеликанс» рассчитывали, что им достанется и Богданович. Теперь сделка по схеме «сайн-энд-трейд» находится на грани срыва. Богданович набирал в среднем 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи за игру в сезоне-2019/2020 при точности 44,4% с игры, 37,2% из-за дуги и 74,1% с линии штрафных бросков.



«Бакс» планировали включить Богдановича в стартовый состав вместе с Холидэем, Крисом Миддлтоном, Яннисом Ажетокунбо и Бруком Лопесом. У «Милуоки» был лучший результат в регулярном чемпионате НБА прошлого сезона, но команда вылетела от «Майами Хит» во втором раунд плей-офф.