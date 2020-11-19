«Оклахома» обменяла Рики Рубио

«Оклахома-Сити Тандер» обменял разыгрывающего Рики Рубио в «Миннесоту Тимбервулвз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Тимбервулвз» также получили 25-й и 28-й пики драфта НБА. Принадлежащий «Миннесоте» 17-й пик ушёл «Оклахоме». Рубио был выбран «Миннесотой» на драфте-2009. В 2017-м году он перёшёл в «Юту Джаз». На этой неделе Рубио стал участником обмена между «Финикс Санз» и «Оклахомой» в сделке по Крису Полу, чем был недоволен.

«Обмен стал для меня неожиданностью, особенно учитывая моё общение с руководством клуба. Когда пошли слухи, я обратился к своим представителям. Они заверили, что моё имя не фигурирует в переговорах о сделке. Подписывая контракт, вы принимаете его условия, но есть разные способы и средства. Те, кто принимает решения, должны понимать, что мы не только игроки, но и люди. Это дурной тон, когда ты участвуешь в проекте, выкладываешься и работаешь, а при первой же возможности тебе говорят уходить», – цитирует Рубио Marca.