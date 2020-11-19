Игрок из чемпионского «Майами» времён Уэйда и О'Нила завершил карьеру

Ветеран НБА и экс-игрок «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», объявив о завершении карьеры.



«Я занимался этим более половины своей жизни. И размышляя о своей 16-летней карьере, могу сказать, что я ухожу из баскетбола с широкой улыбкой на лице и с чувством выполненного долга. Игра дала мне возможность поддерживать свою семью и друзей, отдавать что-то своему сообществу и использовать свой голос, чтобы передать знания следующим поколениям.



Спасибо всем моим товарищам по команде! Всем моим фанатам — спасибо за поддержку и любовь», — написал Райт.

Фото доступно на странице Дорелла Райта в «Инстаграме».

34-летний Райт провёл позапрошлый год в Единой лиге ВТБ, выступая за «Локомотив-Кубань». Ранее он в течение 12 лет выступал в НБА, где становился чемпионом в составе «Майами Хит» в сезоне-2005/2006. Также форвард защищал цвета боснийской «Игокеа», немецкого «Бамберга» и китайского «Пекина».