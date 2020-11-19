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Стефен Карри отреагировал на выбор «Голден Стэйт» на драфте

Стефен Карри отреагировал на выбор «Голден Стэйт» на драфте
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на решение менеджмента клуба выбрать на драфте центрового Джеймса Уайзмена. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал совместное фото с молодым баскетболистом и написал небольшой приветственный текст.

«Весёлая картинка из 2018 года. Добро пожаловать, Джеймс. Давай, возьмём этот трофей», — подписал снимок Карри.

Фото доступно на странице Стефена Карри в «Инстаграме».

Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту Тимбервулвз». «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».

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