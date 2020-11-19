Стефен Карри отреагировал на выбор «Голден Стэйт» на драфте
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на решение менеджмента клуба выбрать на драфте центрового Джеймса Уайзмена. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал совместное фото с молодым баскетболистом и написал небольшой приветственный текст.
«Весёлая картинка из 2018 года. Добро пожаловать, Джеймс. Давай, возьмём этот трофей», — подписал снимок Карри.
Фото доступно на странице Стефена Карри в «Инстаграме».
Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту Тимбервулвз». «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».
- 19 ноября 2020
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13
-
19:54
-
18:40
-
18:13
-
17:50
-
16:53
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
14:59
Партнерский контент