Тони Паркер спрогнозировал, как в одной команде будут уживаться Дюрант, Харден и Ирвинг

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением о возможном переходе защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс» и объединении с другими звёздами Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.
«Если Харден перейдёт в «Нетс», это будет великолепно. Это будет очень увлекательная ситуация для баскетбола. Мы увидим много классных команд в следующем сезоне, способных бороться за титул. Что касается количества бросков и игры с мячом, то Ирвинг, Дюрант и Харден разберутся. Когда ты находишься на пути к титулу, то идёшь на жертвы ради команды. Так у нас было в «Сан-Антонио», с Тимом Данканом и Ману Джинобили. Мы втроём нашли способ, как поделить мяч. Думаю, что Харден, Дюрант и Ирвинг – три очень умных игрока, так что у них тоже всё должно заработать», – цитирует Паркера CBS Sports Radio.
- 19 ноября 2020
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13