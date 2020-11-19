Тони Паркер спрогнозировал, как в одной команде будут уживаться Дюрант, Харден и Ирвинг

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением о возможном переходе защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс» и объединении с другими звёздами Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.



«Если Харден перейдёт в «Нетс», это будет великолепно. Это будет очень увлекательная ситуация для баскетбола. Мы увидим много классных команд в следующем сезоне, способных бороться за титул. Что касается количества бросков и игры с мячом, то Ирвинг, Дюрант и Харден разберутся. Когда ты находишься на пути к титулу, то идёшь на жертвы ради команды. Так у нас было в «Сан-Антонио», с Тимом Данканом и Ману Джинобили. Мы втроём нашли способ, как поделить мяч. Думаю, что Харден, Дюрант и Ирвинг – три очень умных игрока, так что у них тоже всё должно заработать», – цитирует Паркера CBS Sports Radio.