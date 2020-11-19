Леброн Джеймс отреагировал на переход Денниса Шрёдера в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые прокомментировал переход в команду разыгрывающего Денниса Шрёдера.

«Давай сделаем это. Настоящий пёс добавился в стаю», — написал Джеймс в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

«Лос-Анджелес Лейкерс» выменял Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер» Денниса Шрёдера, отдав 28-й пик на драфте-2020 и не оправдавшего контракт на $ 15 млн атакующего защитника Дэнни Грина. В контракте Шрёдера остался сезон-2020/2021, за который он должен получить $ 15,5 млн. Средние показатели немца в прошлом сезоне – 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора за игру. Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезу Харреллу.