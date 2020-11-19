Назван фаворит в борьбе за Факундо Кампаццо

Защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в «Денвер Наггетс», сообщил инсайдер Чема де Лукас в своём «твиттере».
Помимо «Денвера», интерес к Кампаццо проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.
Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки будет покрыта зарплатой Кампаццо.
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