Назван фаворит в борьбе за Факундо Кампаццо

Защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в «Денвер Наггетс», сообщил инсайдер Чема де Лукас в своём «твиттере».



Помимо «Денвера», интерес к Кампаццо проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки будет покрыта зарплатой Кампаццо.