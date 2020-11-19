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«Лейкерс» отчислили двукратного чемпиона НБА и сохранили Макги

«Лейкерс» отчислили двукратного чемпиона НБА и сохранили Макги
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» предприняло ещё несколько шагов по обновлению состава. Так, из состава был отчислен разыгрывающий защитник двукратный чемпион лиги Куинн Кук, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист получил $ 1 млн из трёх, которые ему полагались по контракту.

При этом руководство калифорнийского клуба сохранило в составе трёхкратного чемпиона лиги Джавейла Макги, который воспользвался опцией контракта и заработает в следующем сезоне $ 4,2 млн.

Кук в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 44 матчах, набирая 5,1 очка и собирая 1,2 подбора. На счету Макги в чемпионате 68 матчей (все — в старте), в которых он собирал коллекцию из 6,6 очка и 5,7 подбора.

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