«Милуоки» сбросил балласт, «Детройт» и «Атланта» обменялись плохими контрактами

«Милуоки» отчислили тяжёлого форварда Эрсана Ильясову, сообщает Hoops Rumors. Контракт 33-летнего игрока будет списан из платёжной ведомости. Такая опция предусмотрена в соглашении в течение двух дней после драфта. Если бы Ильясова не был списан, то он бы получил за следующий сезон $ 7 млн.



Ранее «Бакс» хотели включить Ильясову в сделку по Богдану Богдановичу с «Сакраменто Кингз». Обмен находится на грани срыва из-за нежелания Богдановича участвовать в сделке по схеме сайн-энд-трэйд.

«Атланта Хоукс» обменяла центрового Дуэйна Дэдмона в «Детройт Пистонс» на Тони Снелла и Кайри Томаса 31-летний Дэдмон за следующий сезон получит 13,3 млн. 29-летний Снелл заработает $ 12,1 млн. 24-летний Томас выступал на минимальном контракте. «Хоукс» решили сразу же отчислить игрока.