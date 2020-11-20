«Милуоки» сбросил балласт, «Детройт» и «Атланта» обменялись плохими контрактами

«Милуоки» отчислили тяжёлого форварда Эрсана Ильясову, сообщает Hoops Rumors. Контракт 33-летнего игрока будет списан из платёжной ведомости. Такая опция предусмотрена в соглашении в течение двух дней после драфта. Если бы Ильясова не был списан, то он бы получил за следующий сезон $ 7 млн.
Ранее «Бакс» хотели включить Ильясову в сделку по Богдану Богдановичу с «Сакраменто Кингз». Обмен находится на грани срыва из-за нежелания Богдановича участвовать в сделке по схеме сайн-энд-трэйд.
«Атланта Хоукс» обменяла центрового Дуэйна Дэдмона в «Детройт Пистонс» на Тони Снелла и Кайри Томаса 31-летний Дэдмон за следующий сезон получит 13,3 млн. 29-летний Снелл заработает $ 12,1 млн. 24-летний Томас выступал на минимальном контракте. «Хоукс» решили сразу же отчислить игрока.
- 20 ноября 2020
-
01:37
-
01:34
-
01:34
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:21
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:13
-
22:23
-
22:17
-
21:42
-
20:52
-
19:01
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:24
-
16:39
-
15:20
-
14:43
-
14:10
-
13:46
-
12:53
-
11:04
-
10:31
-
09:55
-
09:33
-
09:22
-
09:14
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59