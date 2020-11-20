Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» сбросил балласт, «Детройт» и «Атланта» обменялись плохими контрактами

«Милуоки» сбросил балласт, «Детройт» и «Атланта» обменялись плохими контрактами
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки» отчислили тяжёлого форварда Эрсана Ильясову, сообщает Hoops Rumors. Контракт 33-летнего игрока будет списан из платёжной ведомости. Такая опция предусмотрена в соглашении в течение двух дней после драфта. Если бы Ильясова не был списан, то он бы получил за следующий сезон $ 7 млн.

Ранее «Бакс» хотели включить Ильясову в сделку по Богдану Богдановичу с «Сакраменто Кингз». Обмен находится на грани срыва из-за нежелания Богдановича участвовать в сделке по схеме сайн-энд-трэйд.

«Атланта Хоукс» обменяла центрового Дуэйна Дэдмона в «Детройт Пистонс» на Тони Снелла и Кайри Томаса 31-летний Дэдмон за следующий сезон получит 13,3 млн. 29-летний Снелл заработает $ 12,1 млн. 24-летний Томас выступал на минимальном контракте. «Хоукс» решили сразу же отчислить игрока.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020