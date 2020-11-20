Шведа ловил судья, Зайцев «пугал» козой. Лучшие фото с матча «Химки» — «Анадолу Эфес»

Вчера, 19 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Анадолу Эфес». Первая четверть прошла в конкурентной борьбе, и успех праздновали хозяева — 30:29. Во второй десятиминутке гости перехватили инициативу и к большому перерыву повели с преимуществом в 7 очков — 58:51.
Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой стамбульцы совершили мощный рывок и повели с преимуществом в 23 очка — 86:63. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал уверенную победу — 105:77.
Самым результативным в составе гостей стал Крунослав Симон, набравший 24 очка. У «Химок» по 13 очков в активе Джордана Микки и Янниса Тиммы.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Анадолу Эфес» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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