Гордон Хэйворд расторг контракт с «Бостоном»

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд отклонил опцию продления контракта с «Бостон Селтикс» на следующий сезон, которая могла обеспечить ему $ 34,2 млн зарплаты, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



Ранее сообщалось, что в услугах Хэйворда заинтересованы «Индиана», «Никс» и «Атланта». По данным инсайдеров, Хэйворд чувствовал себя оскорблённым, поскольку не получил ожидаемую роль в «Селтикс»

В прошлом сезоне Хэйворд отыграл 52 матча регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 17,5 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи, 0,4 блок-шота и 0,7 перехвата. За 5 матчей плей-офф он в среднем набирал 10,8 очка, 4,0 подбора, 2,8 передачи, 0,4 блок-шота и 1,4 перехвата. «Бостон» проиграл в финале Восточной конференции «Майами Хит».