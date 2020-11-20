Эксперт считает, что травма Томпсона исключает переход Адетокунбо в «Голден Стэйт»

Аналитик НБА Колин Коухерда выразил мнение, что серьёзная травма ахилла у атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона исключает вариант с переходом в клуб форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Если вы Яннис в сегодняшней ситуации, то выбрали бы какой-то из двух вариантов. Вы либо берёте максимальные деньги и остаётесь в «Милуоки», что выглядит весьма реалистичным, либо переходите в «Майами Хит». Флорида сейчас намного привлекательнее Калифорнии», – приводит слова Коухерда The Spun.



Напомним, Томпсон на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Клэй уже пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Он получил травму в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.