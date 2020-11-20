Сборная Турции уволила главного тренера без объяснения причины
Турецкая федерация баскетбола объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Уфуком Сарыджей за неделю до старта ноябрьского окна отборочных матчей Евробаскета 2022 года, сообщает Eurohoops.
В официальном заявлении отмечается, что федерация благодарит Сарыджу и клуб «Пинар Каршияка» (Измир), который он возглавлял параллельно с работой в национальной команде, за поддержку во время всего периода сотрудничества со специалистом. Причины внезапного увольнения Сарыджи в заявлении не называются.
Орхун Эне будет руководить сборной Турции в предстоящих отборочных матчах Евробаскета с Хорватией (27 ноября) и Нидерландами (29 ноября), которые состоятся на домашней площадке в Стамбуле.
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