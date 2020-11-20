«Торонто» переедет в город США на старте нового сезона

«Торонто» будет играть в американском городе Тампе на старте сезона-2020/2021, сообщает Hoops Rumors.
Причиной перезда стал тот факт, что руководство «Торонто» не смогло гарантировать НБА безопасность проведения матчей в Канаде во время пандемии коронавируса. Кроме того, федеральное правительство Канады отклонило план «Рэпторс» начать сезон в Торонто. По словам президента «Рэпторс» Масаи Уджири, в клубе рассматривали несколько вариантов проведения домашних матчей в США, так как канадская граница закрыта из-за пандемии.
«Торонто» является единственной командой НБА, которая базируется за пределами США. В прошлом сезоне НБА «Торонто», выступавший в статусе чемпиона, дошел до полуфинала плей-офф Восточной конференции, где уступил «Бостон Селтикс» (3:4).
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