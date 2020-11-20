«Зенит» в Берлине обыграл «Альбу»

В Берлине завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Альба» принимала «Зенит». Первая четверть прошла в малорезультативной борьбе, удачливее в ней оказались гости — 12:10. Во второй четверти подопечные Паскуаля прибавили и оторвались от немецкой команды на 11 очков — 33:22.

После большого перерыва «Альба» немного отыгралась и к концу третьей десятиминутки сократила отставание до 8 очков — 43:51. Но в заключительном игровом отрезке «Зенит» контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 73:66.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, записавший в актив 17 очков, ещё 16 очков на счету Артураса Гудайтиса. У «Альбы» дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов собрал Бен Ламмерс.