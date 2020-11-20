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«Зенит» в Берлине обыграл «Альбу»

«Зенит» в Берлине обыграл «Альбу»
Баскетбол / Евролига 0

В Берлине завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Альба» принимала «Зенит». Первая четверть прошла в малорезультативной борьбе, удачливее в ней оказались гости — 12:10. Во второй четверти подопечные Паскуаля прибавили и оторвались от немецкой команды на 11 очков — 33:22.

После большого перерыва «Альба» немного отыгралась и к концу третьей десятиминутки сократила отставание до 8 очков — 43:51. Но в заключительном игровом отрезке «Зенит» контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 73:66.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, записавший в актив 17 очков, ещё 16 очков на счету Артураса Гудайтиса. У «Альбы» дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов собрал Бен Ламмерс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
20 ноября 2020, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
66 : 73
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Альба: Ламмерс - 15, Сива - 8, Сикма - 8, Грейнджер - 7, Гиффей - 6, Маттиссек - 6, Тиман - 6, Ло - 4, Эрикссон - 4, Фонтеккио - 2, Делов, Шнайдер
Зенит: Томас - 17, Гудайтис - 16, Понитка - 14, Зубков - 9, Пойтресс - 6, Холлинс - 6, Пангос - 3, Трушкин - 2, Бэрон, Риверс, Фридзон, Хвостов
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