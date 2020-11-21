«Бостон» обменял Энеса Кантера
«Портленд Трэйл Блэйзерс» выменяли центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера в результате трёхсторонней сделки с участием «Мемфис Гриззлиз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Гриззлиз» получат форварда «Блэйзерс» Марио Хезонью и разыгрывающего Дезмонда Бейна, выбранного под 30-м номером драфта-2020. «Селтикс» приобрели будущий драфт-пик «Мемфиса» в рамках сделки.
Ранее Кантер активировал опцию игрока в контракте на следующий сезон. Энес получит $ 5 млн за год. 28-летний Кантер подписал контракт с «Селтикс»' в июле прошлого года и набирал в среднем 8,1 очка и 7,4 подбора за 16,9 минуты в 58 играх. Центровой уже играл за «Портленд», набирая в среднем 11,4 очка и 9,7 подбора в 16 играх плей-офф НБА сезона-2018/2019.
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