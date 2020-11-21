Монтрез Харрел подпишет 2-летний контракт с «Лейкерс» на сумму $ 19 млн

26-летний американский центральный нападающий Монтрез Харрел, выступавший ранее за «Лос-Анджелес Клипперс», подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Согласно контракту он заработает $ 19 млн за два сезона. При этом на второй сезон будет распространяться опция игрока. Уточняется, что «Лейкерс» при его подписании использовали исключение среднего уровня.



В начале сентября Харрелл впервые в карьере был признан лучшим шестым игроком НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах (2 — в старте) за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая 18,6 очка, собирая 7,1 подбора, совершая 1,7 передачи и 1,1 блок-шота. В октябре Монтрез был удостоен награды НБА за самоотверженность на площадке.



Харрелл — 32-й номер драфта НБА 2015 года. Это был его пятый сезон в лиге. Карьеру в НБА он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а с сезона-2017/2018 выступал за «Клипперс».