Джалил Окафор, которым интересовались «Лейкерс», подписал контракт с «Детройтом»
24-летний американский центровой Джалил Окафор продолжит выступления в НБА в составе «Детройт Пистонс», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Игрок подпишет 2-летнее соглашение, детали которого не разглашаются. В прошлом сезоне он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», согласно 2-летнему контракту с которым он заработал $ 3,3 млн с 2018 года.
Сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривали баскетболиста в качестве главного кандидата на позицию центрового.
Окафор до остановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 28 матчах, в среднем набирая 7,6 очка и совершая 4,3 подбора за игру. Всего в НБА он провёл 220 встреч, в которых набирал 11 очков и совершал 5 подборов и 1 передачу.
«Лейкерс» выбрали главного кандидата на усиление позиции центрового
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