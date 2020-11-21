Джалил Окафор, которым интересовались «Лейкерс», подписал контракт с «Детройтом»

24-летний американский центровой Джалил Окафор продолжит выступления в НБА в составе «Детройт Пистонс», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Игрок подпишет 2-летнее соглашение, детали которого не разглашаются. В прошлом сезоне он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», согласно 2-летнему контракту с которым он заработал $ 3,3 млн с 2018 года.

Сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривали баскетболиста в качестве главного кандидата на позицию центрового.



Окафор до остановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 28 матчах, в среднем набирая 7,6 очка и совершая 4,3 подбора за игру. Всего в НБА он провёл 220 встреч, в которых набирал 11 очков и совершал 5 подборов и 1 передачу.