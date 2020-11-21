«Оклахома» избавилась от Стивена Адамса

Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» договорился об обмене центрового Стивена Адамса в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Переход Адамса станет частью сделки, в результате которой разыгрывающий Джру Холидэй перешёл из «Нью-Орлеана» в «Милуоки Бакс». Ожидается, что к первоначальной сделке между «Пеликанс» и «Бакс» подключатся ещё две команды.
Адамс был выбран «Оклахома-Сити» на драфте НБА 2013 года под 12-м пиком и провёл в клубе первые семь сезонов карьеры. В прошлом сезоне его средние показатели составили 10,9 очка, 9,2 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.
«Оклахома» уже рассталась с Крисом Полом, Деннисом Шредером и Данило Галлинари. Адамс с зарплатой $ 27,5 млн был последним игроком на дорогом контракте, которого «Тандер» хотели сбросить с платёжной ведомости ради проведения полномасштабной перестройки.
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