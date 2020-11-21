Значимые трансферы дня в НБА

Минувшей ночью клубы НБА совершили несколько значимых трансферов. Так, опытный защитник Алек Бёркс согласовал контракт с «Нью-Йорк Никс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски, минувший сезон баскетболист завершал в составе «Филадельфии Сиксерс».
Ещё один инсайд Войнаровски подтвердил, что баскетболист «Клипперс» Патрик Паттерсон останется в команде из Калифорнии ещё на один сезон. По сведения инсайдера, четвёртый номер драфта-2017 Джош Джексон близок к подписанию контракта с «Детройт Пистонс». Пэт Коноттон подписал новый контракт с «Милуоки Бакс» и останется в Висконсине ещё на два года.
Обозреватель Шамс Чарания также представил несколько инсайдов. Так, Джастин Холидей подпишет трёхлетний контракт с «Индианой Пэйсерс» на сумму $ 18 млн. Джеймс Эннис останется в «Орландо Мэджик», а австрийский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Якоб Пелтль останется в Техасе ещё на три года и заработает $ 27 млн.
Известный центровой Робин Лопес договорился о контракте с «Вашингтон Уизардс». Соглашение рассчитано на 1 год, за который баскетболист заработает $ 5 млн. Об этом на своей странице в «Твиттере» рассказал обозреватель Кит Смит.
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