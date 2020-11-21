Патрик Беверли резко отреагировал на уход Харрелла в «Лейкерс»
Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли резко отреагировал на решение форварда Монтрезла Харрелла покинуть команду и присоединиться к принципиальным соперникам «Клипперс» из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Что?» — написал Беверли на своей странице в «Твиттере», сопроводив короткое сообщение разгневанным эмодзи.
Напомним, Харрелл — лучший шестой игрок минувшего сезона. Тяжёлый форвард заключил с «Лейкерс» контракт на два года, за которые сможет заработать $ 19 млн. Второй год по контракту включает в себя опцию игрока.
Напомним, кроме Харрелла «Лейкерс» усилили и другие позиции. Так, к команде присоединился разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер и элитный снайпер свингмен Уэсли Мэттьюз.
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