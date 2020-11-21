Эксперт: НБА стала Лебронополярной

Известный критик лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Скип Бэйлесс оценил переход в команду из Калифорнии лучшего шестого игрока минувшего сезона Монтрезла Харрелла. По его словам, такой трансфер стал свидетельством того, что лига стала «Лебронополярной».

«Думаю, не нужно удивляться этому переходу. Агентство Леброна привело Харрелла в команду. Монтрезл подписал контракт всего на $ 9 млн, что просто стало потрясающей кражей в исполнении „Лейкерс“. Думаю, НБА стала Лебронополярной», — написал эксперт на своей странице в «Твиттере».

Напомним, кроме Харрелла «Лейкерс» в нынешнем межсезонье уже успели приобрести разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера и свингмена Уэсли Мэттьюза. При этом команду покинул Дуайт Ховард.