Стивен Эй Смит: Кавай Леонард шантажировал «Клипперс»

Известный эксперт НБА Стивен Эй Смит раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, отметив, что при переходе в команду он шантажировал калифорнийцев, требуя заполучить в напарники форварда Пола Джорджа.

«По сути, он шантажировал „Клипперс“. Именно потому они отказались от того, от чего отказались, чтобы получить Пола Джорджа. Они знали, что им необходимо его заполучить. Кавай заставил пройти клуб через всё это, так что он должен набирать по 25–26 очков за матч. Он должен делать всё, чтобы показывать игру. „Клипперс“ сделали всё, о чём просил Леонард, так что он должен прибавлять», — приводит слова Смита Essentialy Sports.

В минувшем сезоне «Клипперс» прекратили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции.