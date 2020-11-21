Стало известно, почему Дуайт Ховард сменил «Лейкерс» на «Филадельфию»

В ночь на 21 ноября в НБА состоялся достаточно неожиданный переход. Чемпион лиги 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Дуайт Ховард принял решение не продлевать сотрудничество с командой из Калифорнии. Вместо этого он перебрался в «Филадельфию Сиксерс».

Теперь же стала известна и причина такого решения. В «Лейкерс» Ховарда не устраивало количество игрового времени и, вероятно, в Пенсильвании он рассчитывает на большее, сообщает Lakers Daily.

В минувшем регулярном чемпионате Ховард принял участие в 69 встречах (2 в старте) набирая в них 7,5 очка и собира 7,3 подбора за 18,9 минуты игрового времени. В плей-офф Дуайт получал ещё меньше времени на паркете — 15,7 минуты, за которые набирал 5,8 очка и совершал 4,6 подбора.