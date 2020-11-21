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Крис Бош назвал величайшего игрока всех времён НБА

Крис Бош назвал величайшего игрока всех времён НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Крис Бош назвал Леброна Джеймса величайшим игроком лиги.

«У нас у всех есть мечты, как всё пойдёт и как будет развиваться карьера. Думаю, мы не оценим Леброна как нужно, пока он будет продолжать играть, пока не посмотрим на его действия в ретроспективе.

Даже если просто посмотреть на мою карьеру, она была отличной и долгой. Но что касается плей-офф, то я лишь дважды выходил туда, прежде чем уехать в „Майами“ на четыре года. Это были единственные матчи плей-офф, в которых я принимал участие.

Леброн же постоянно играет в плей-офф. Он пропустил плей-офф всего дважды. Иметь возможность играть так долго и выступать на столь высоком уровне — это просто потрясающе», — приводит слова Боша Essentially Sports.

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