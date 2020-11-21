Крис Бош назвал величайшего игрока всех времён НБА
Бывший игрок НБА Крис Бош назвал Леброна Джеймса величайшим игроком лиги.
«У нас у всех есть мечты, как всё пойдёт и как будет развиваться карьера. Думаю, мы не оценим Леброна как нужно, пока он будет продолжать играть, пока не посмотрим на его действия в ретроспективе.
Даже если просто посмотреть на мою карьеру, она была отличной и долгой. Но что касается плей-офф, то я лишь дважды выходил туда, прежде чем уехать в „Майами“ на четыре года. Это были единственные матчи плей-офф, в которых я принимал участие.
Леброн же постоянно играет в плей-офф. Он пропустил плей-офф всего дважды. Иметь возможность играть так долго и выступать на столь высоком уровне — это просто потрясающе», — приводит слова Боша Essentially Sports.
- 21 ноября 2020
-
17:35
-
16:37
-
15:38
-
15:30
-
15:17
-
14:51
-
13:48
-
12:59
-
11:46
-
10:46
-
09:58
-
09:41
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:56
-
08:55
-
08:51
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
08:02
-
07:37
-
07:18
-
07:02
-
06:57
-
06:48
-
06:39
-
06:28
-
06:15
-
00:26
-
00:12
- 20 ноября 2020
-
23:48
-
23:26
-
23:00
Партнерский контент