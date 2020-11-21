«Майами», «Атланта» и «Орландо» совершили новые подписания на рынке свободных агентов

Команды НБА «Майами Хит», «Атланта Хоукс» и «Орландо Мэджик» подписали свободных агентов.



«Майами» подписал однолетний контракт на $ 3,6 млн с лёгким форвардом Мо Харклессом. Харклесс концовку прошлого сезона провёл в «Нью-Йорк Никс», набирая 6,8 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая 1,7 результативной передачи в матче.



«Орландо Мэджик» подписал контракт с Майклом Картер-Уильямсом. Картер-Уильямс провёл прошлый сезон в этой же команде, набирая 7,2 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 2,4 результативной передачи в матче.



«Атланта» подписала контракт с разыгрывающим Крисом Данном. Контракт рассчитан на два года, за которые Данн щаработает $ 10 млн. В прошлом сезоне он выступал в составе «Чикаго Буллз», набирая 7,3 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 3,4 результативной передачи в матче.