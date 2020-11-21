«Майами» переманил чемпиона НБА в составе «Лейкерс»

Свободный агент атакующий защитник Эйвери Брэдли договорился с «Майами Хит» о двухлетнем контракте на $ 11,6 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



Брэдли отказался от опции продления контракта на сезон-2020/2021 стоимостью 5 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне Брэдли набирал за «Лейкерс» 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру, реализуя 36,4% из-за дуги. Защитник стал чемпионом НБА, хотя не участвовал в рестарте по личным причинам. Клуб решил выдать ему чемпионский перстень. В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» – 4-2.

По данным источника, Брэдли подкупила культура «Хит». Президент Пэт Райли и защитник Джимми Батлер убедили Эйвери покинуть Лос-Анджелес ради переезда в Майами.