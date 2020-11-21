«Майами» переманил чемпиона НБА в составе «Лейкерс»
Свободный агент атакующий защитник Эйвери Брэдли договорился с «Майами Хит» о двухлетнем контракте на $ 11,6 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Брэдли отказался от опции продления контракта на сезон-2020/2021 стоимостью 5 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне Брэдли набирал за «Лейкерс» 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру, реализуя 36,4% из-за дуги. Защитник стал чемпионом НБА, хотя не участвовал в рестарте по личным причинам. Клуб решил выдать ему чемпионский перстень. В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» – 4-2.
По данным источника, Брэдли подкупила культура «Хит». Президент Пэт Райли и защитник Джимми Батлер убедили Эйвери покинуть Лос-Анджелес ради переезда в Майами.
- 21 ноября 2020
-
23:03
-
22:48
-
22:08
-
21:55
-
21:44
-
21:43
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:41
-
19:43
-
17:35
-
16:37
-
15:38
-
15:30
-
15:17
-
14:51
-
13:48
-
12:59
-
11:46
-
10:46
-
09:58
-
09:41
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:56
-
08:55
-
08:51
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
08:02
-
07:37
Партнерский контент