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«Финикс» заполучил одного из лучших доступных свободных агентов

«Финикс» заполучил одного из лучших доступных свободных агентов
Баскетбол / НБА 0

«Финикс Санз» заключили трёхлетний контракт на $ 30 млн с атакующим защитником Джеем Краудером, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Краудер в прошлом сезоне помог «Хит» выйти в финал НБА. В среднем за сезон Джей набирал в среднем 11,9 очка, собирал 5,4 подбора, выполнял 1,8 передачи и совершал 1,3 перехвата. До приостановки в марте из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата баскетболист показывал худшую в НБА реализацию трехочковых из угла — 28,9%. Однако после почти пятимесячного перерыва Краудер добился значительного прогресса: 30-летний защитник реализовывал в «пузыре» 45,3% угловых трехочковых, что является лучшим результатом в НБА. Кроме того, Краудер считается одним из самых авторитетных ветеранов лиги.

«Финикс» рассчитывает выйти в плей-офф в следующем сезоне после обмена Криса Пола и подписания Краудера.

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