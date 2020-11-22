Тревора Аризу меняли в другие команды наибольшее количество раз в истории НБА

Баскетболист Тревор Ариза стал автором уникального достижения в НБА, сообщает NBAHolics. Ариза стал игроком, которого меняли в другие команды наибольшее количество раз в истории лиги.



Всего четыре дня назад Ариза был игроком «Портленд Трэйл Блейзерс», однако он был обменян в «Хьюстон», после чего «Хьюстон» обменял его в «Детройт Пистонс», а они в свою очередь включили его в обмен в «Оклахома-Сити Тандер».



Таким образом, эти четыре обмена сделали Аризу игроком, которого чаще всего меняли в истории лиги — в общей сложности Ариза был обменян 10 раз.



Первый обмен с участием Тревора состоялся в феврале 2006 года, когда его обменяли из «Нью-Йорк Никс» в «Орландо». После этого «Орландо» обменял игрока в «Лейкерс» в ноябре 2007 года. В августе 2010 года Ариза отправился из «Лейкерс» в «Шарлотт», откуда в июне 2012 года он был обменян в «Вашингтон». Из «Вашингтона» в 2014 году он отправился в «Хьюстон», откуда в конце 2018 года его вернули в «Вашингтон». В январе 2020 года «Вашингтон» обменял игрока в «Портленд».