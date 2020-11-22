Серж Ибака перешёл в «Клипперс»
Свободный агент Серж Ибака подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Стороны заключили двухлетнее соглашение на $ 19 млн. На второй год распространяется опция игрока.
31-летний тяжёлый форвард провёл предыдущие четыре сезона в «Торонто Рэпторс», в составе которого выиграл титул чемпиона НБА в 2019 году. В минувшем сезоне средние показатели Ибаки составали 15,4 очка, 8,2 подбора, 1,4 передачи и 0,8 блок-шота. За 11 матчей плей-офф Серж показал следующую статистику: 14,8 очка, 7,7 подбора, 1,2 передачи, 1,3 блока и 0,2 перехвата.
Ранее сообщалось, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант призывает Ибаку присоединиться к команде. Баскетболисты ранее вместе выступали за «Оклахома-Сити Тандер».
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