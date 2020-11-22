Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Серж Ибака перешёл в «Клипперс»

Серж Ибака перешёл в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Свободный агент Серж Ибака подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Стороны заключили двухлетнее соглашение на $ 19 млн. На второй год распространяется опция игрока.

31-летний тяжёлый форвард провёл предыдущие четыре сезона в «Торонто Рэпторс», в составе которого выиграл титул чемпиона НБА в 2019 году. В минувшем сезоне средние показатели Ибаки составали 15,4 очка, 8,2 подбора, 1,4 передачи и 0,8 блок-шота. За 11 матчей плей-офф Серж показал следующую статистику: 14,8 очка, 7,7 подбора, 1,2 передачи, 1,3 блока и 0,2 перехвата.

Ранее сообщалось, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант призывает Ибаку присоединиться к команде. Баскетболисты ранее вместе выступали за «Оклахома-Сити Тандер».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020