Кентавиус Колдуэлл-Поуп получил дорогой долгосрочный контракт в «Лейкерс»

Атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп продолжит выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Новый контракт баскетболиста рассчитан на 3 года. За первые два сезона гарантированы $ 30 млн, последний год частично гарантирован. Колдуэлл-Поуп был одним из ведущих ролевых игроков «Лейкерс», ставших чемпионами НБА в сезоне-2019/2020. Средние показатели баскетболиста составили – 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи при 39% попадания из-за дуги.

Колдуэлл-Поуп решил отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021, которая могла обеспечить ему $ 8,5 млн. Кентавиус вышел на рынок свободных агентов с надеждой получить более высокую зарплату. Чемпион НБА 2020 года был интересен ряду клубов после открытия рынка, в частности представителю Восточной конференции «Атланте Хоукс». Колдуэлл-Поуп решил не уходить из «Лейкерс».