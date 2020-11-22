Тристан Томпсон ушёл из «Кливленда» и присоединился к контендеру НБА

Центровой Тристан Томпсон продолжит карьеру в «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Томпсон заключил двухлетнее соглашение на $ 19 млн. Томпсон – чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». В его услугах были заинтересованы «Торонто Рэпторс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Клипперс».

Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс». Томпсон выступал за «Кавальерс» с 2011 года. В октябре 2015-го клуб заключил с баскетболистом 5-летний контракт на $ 82 млн. В прошлом сезоне центровой набирал в среднем 12,0 очка и 10,1 подбора за игру, реализуя 51,2% бросков с игры.