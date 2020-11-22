Леброн Джеймс высказался об уходе Рэджона Рондо из «Лейкерс». Тот ему ответил

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал на своей странице в «Инстаграме» уход из команды разыгрывающего Рэджона Рондо, подписавшего контракт с «Атлантой Хоукс».

«Удачи, мой друг! Мы бы не выиграли титул без тебя. С удовольствием был твоим одноклубником последние два года», — написао Джеймс в социальной сети.

«Невероятный опыт. Признателен тебе, бро», — ответил Рондо.

Фото: https://www.instagram.com/kingjames/

Рондо сыграл важную роль в завоевании «Лейкерс» титула чемпиона НБА во время рестарта сезона в Орландо. Он получил перелом большого пальца правой руки вскоре после прибытия в комплекс Диснейленда, но смог вернуться в строй в плей-офф, набирая в среднем 8,9 очка, совершая 4,3 подбора и выполняя 6,6 передачи. При этом в 16 матчах Рэджон Рондо выходил на площадку со скамейки запасных.