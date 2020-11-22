«Спёрс», «Бакс», «Даллас», «Никс», «Индиана», «Портленд» и ещё 3 клуба сделали подписания

На рынке НБА продолжается активная фаза подписания контрактов. Сразу несколько команд совершили ещё несколько ходов.

Так, руководство «Сан-Антонио Спёрс» сохранило в составе Куинндэри Уизерспуна, который получил двусторонний контракт, сообщает Эдриан Войнаровски в «Твиттере». В минувшем сезоне баскетболист провёл 11 матчей, набирая в них 1,1 очка и собирая 1,0 подбора.

Тот же Войнаровски сообщает, что «Спёрс» потеряли атакующего защитника Брина Форбса, приносившего в минувшем сезоне немало пользы. Форбс получил двухлетний контракт в «Милуоки Бакс». Кроме того, висконсинцы усилили состав форвардом Тори Крэйгом, перебравшимся из «Бакс» после выступлений в «Денвер Наггетс».

«Даллас Маверикс» принял решение продлить сотрудничество с центровым Уилли Коли-Стайном, который останется в Техасе ещё на два года.

Обозреватель Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере» сообщил об изменениях в составе «Нью-Йорк Никс», клуб подписал контракт с экс-баскетболистом «Нетс» Тео Пинсоном.

Из других подписаний отметим продление сотрудничества между «Индианой» и Жакаром Сэмпсоном. «Портленд» подписал контракт с центровым Харри Джайлсом, который минувший сезон провёл в «Сакраменто». «Финикс Санз» подписал контракт с центровым Дэмьеном Джонсом, «Мемфис» договорился о трёхлетнем соглашении с Джонтеем Портером, а «Вашингтон» привлёк в состав выпускника NCAA минувшего сезона Йоэли Чайлдса.