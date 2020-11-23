Джейсон Тейтум получил контракт на $ 200 млн

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум подписал с клубом пятилетнее продление контракта на $195 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски



Тейтум получил полное максимальное продление, предусмотренное для новичков класса драфта 2017 года. С учетом бонусов для представителей символических пятерок НБА общая зарплата Тейтума может достигнуть $ 200 млн. В прошлом сезоне Тейтум помог «Селтикс» выйти в финал Восточной конференции, где команда уступила «Майами Хит» (2-4). После вылета игрок не был мог ответить на вопрос по контракту.

«Я не знаю, что будет с моим новым контрактом. Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Я даже не думал об этом, был сосредоточен на сезоне, а не на контракте. Руководство и мой агент обсудят это. Мы только что проиграли серию. Все, о чём я сейчас думаю, — это о парнях в раздевалке и о матче», — заявил Тейтум.

Ранее аналогичное продление получил атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл.