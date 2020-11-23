Названа вероятность обмена Расселла Уэстбрука на Джона Уолла

По мнению эксперта The Athletic Келли Ико, вероятность обмена Расселла Уэстбрука из «Хьюстон Рокетс» на разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла не превышает 50 процентов.



«Честно говоря, я бы дал 50 на 50. В условиях неопределённости, окружающей двух лучших игроков «Рокетс», нельзя ничего исключать. Уолл за Уэстбрука – довольно заманчивый обмен, к тому же у Джеймса Хардена с ним хорошие отношения.

Но есть ли больший смысл с баскетбольной точки зрения в паре Уолл – Харден, чем в дуэте Уэстбрук — Харден? Уолл может быть более плавным плеймейкером, чем агрессивный Уэстбрук, но он не намного опаснее на периметре. Думаю, сделка станет гораздо более вероятной, если «Рокетс» получат компенсацию, которая поможет им возместить часть того, что они потеряли в сделке с Крисом Полом», — приводит слова Ико Fadeaway World.