Маркус Моррис сделал неоднозначный выпад в адрес Луки Дончича
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис язвительно прокомментировал новость о том, что «Даллас Маверикс» подписали Джеймса Джонсона.
«Маверикс» официально подписали телохранителя Луке Дончича. Джеймс Джонсон — чёрный пояс, непобеждённый в ММА, хочет присоединиться к UFC после баскетбола», — отмечается в "инстаграме" officialnbabuzz.
«Лол. Да-да-да», — ответил на это Моррис.
Напомним, Маркус и Лука получили штрафы за инциденты в шестом матче серии первого раунда плей-офф. Моррис был оштрафован на $ 35 тыс. за удар Дончича по голове, а словенец получил штраф $ 15 тыс. за то, что бросил мяч в ноги судье.
Моррис в течение серии неоднократно провоцировал различные конфликты с Дончичем, например наступил словенцу на травмированную лодыжку.
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