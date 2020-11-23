Маркус Моррис сделал неоднозначный выпад в адрес Луки Дончича

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис язвительно прокомментировал новость о том, что «Даллас Маверикс» подписали Джеймса Джонсона.



«Маверикс» официально подписали телохранителя Луке Дончича. Джеймс Джонсон — чёрный пояс, непобеждённый в ММА, хочет присоединиться к UFC после баскетбола», — отмечается в "инстаграме" officialnbabuzz.



«Лол. Да-да-да», — ответил на это Моррис.



Напомним, Маркус и Лука получили штрафы за инциденты в шестом матче серии первого раунда плей-офф. Моррис был оштрафован на $ 35 тыс. за удар Дончича по голове, а словенец получил штраф $ 15 тыс. за то, что бросил мяч в ноги судье.



Моррис в течение серии неоднократно провоцировал различные конфликты с Дончичем, например наступил словенцу на травмированную лодыжку.