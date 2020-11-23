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Клубы НБА потратили $ 700 млн на 10 игроков. Лишь один из них участвовал в Матче звёзд

Клубы НБА потратили $ 700 млн на 10 игроков. Лишь один из них участвовал в Матче звёзд
Баскетбол / НБА 0

Портал Parlons Basket составит рейтинг 10 самых дорогих игроков, которые клубы НБА подписали в это межсезонье. В общей сложности на них было потрачено около $ 700 млн.

Топ-10 самых дорогих подписаний в НБА за межсезонье-2020:

Кристиан Вуд — $ 41 млн,
Джордан Кларксон — $ 52 млн,
Малик Бисли — $ 60 млн,
Джерами Грант — $ 60 млн,
Данило Галлинари — $ 61,5 млн,
Маркус Моррис — $ 64 млн,
Джо Харрис — $ 75 млн,
Давис Бертанс — $ 80 млн,
Фред Ванвлит — $ 85 млн,
Гордон Хэйворд — $ 120 млн.

Примечательно, что из всех этих игроков лишь один был участником Матча всех звёзд НБА — Гордон Хэйворд в 2017 году.

Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.

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