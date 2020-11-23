Клубы НБА потратили $ 700 млн на 10 игроков. Лишь один из них участвовал в Матче звёзд

Портал Parlons Basket составит рейтинг 10 самых дорогих игроков, которые клубы НБА подписали в это межсезонье. В общей сложности на них было потрачено около $ 700 млн.
Топ-10 самых дорогих подписаний в НБА за межсезонье-2020:
Кристиан Вуд — $ 41 млн,
Джордан Кларксон — $ 52 млн,
Малик Бисли — $ 60 млн,
Джерами Грант — $ 60 млн,
Данило Галлинари — $ 61,5 млн,
Маркус Моррис — $ 64 млн,
Джо Харрис — $ 75 млн,
Давис Бертанс — $ 80 млн,
Фред Ванвлит — $ 85 млн,
Гордон Хэйворд — $ 120 млн.
Примечательно, что из всех этих игроков лишь один был участником Матча всех звёзд НБА — Гордон Хэйворд в 2017 году.
Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.
- 23 ноября 2020
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02
-
03:59
-
03:53
-
02:34
-
00:58
- 22 ноября 2020
-
23:43
-
23:24
-
21:59
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:32
-
17:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
15:06
-
14:51
-
14:33
-
13:58
-
13:14
-
12:45
-
11:54