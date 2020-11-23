Легенда НБА поблагодарил Майка Тайсона за защиту своего ребёнка-трансгендера

Легенда НБА и «Майами Хит» Дуэйн Уэйд выразил благодарность знаменитому боксёру Майку Тайсону, который вступился за его рёбенка-трансгендера.

«Мы лично говорили с Майком несколько месяцев назад. Мне нравится его позиция: он не пытается быть совершенным. Он учится. Он очень умный. Он прекрасно образован и многое вынес из жизненного опыта. Мне было очень приятно, что он высказался насчет моей семьи», — приводит слова Уэйда Daily Mail.

13-летний сын Уэйда Зайон заявил, что он девочка, и попросил называть его Зайя. После этого на семью Уэйда, в особенности на ребёнка-трансгендера, обрушился шквал критики. Пэпер Бузи Бадэзз грубо высказался о ребёнке Уэйда. Это привлекло внимание Тайсона. Боксёр заступился за Уэйда и его семью. «Я высказался о его семье, потому что меня задела критика его ребёнка. Это же ребёнок. Меня это обидело», — сказал Майк.