Легенда НБА поблагодарил Майка Тайсона за защиту своего ребёнка-трансгендера

Легенда НБА и «Майами Хит» Дуэйн Уэйд выразил благодарность знаменитому боксёру Майку Тайсону, который вступился за его рёбенка-трансгендера.
«Мы лично говорили с Майком несколько месяцев назад. Мне нравится его позиция: он не пытается быть совершенным. Он учится. Он очень умный. Он прекрасно образован и многое вынес из жизненного опыта. Мне было очень приятно, что он высказался насчет моей семьи», — приводит слова Уэйда Daily Mail.
13-летний сын Уэйда Зайон заявил, что он девочка, и попросил называть его Зайя. После этого на семью Уэйда, в особенности на ребёнка-трансгендера, обрушился шквал критики. Пэпер Бузи Бадэзз грубо высказался о ребёнке Уэйда. Это привлекло внимание Тайсона. Боксёр заступился за Уэйда и его семью. «Я высказался о его семье, потому что меня задела критика его ребёнка. Это же ребёнок. Меня это обидело», — сказал Майк.
- 23 ноября 2020
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
14:00
-
13:40
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02
-
03:59
-
03:53
-
02:34
-
00:58
- 22 ноября 2020
-
23:43
-
23:24
-
21:59
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:32
-
17:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
15:06
-
14:51