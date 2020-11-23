Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Легенда НБА поблагодарил Майка Тайсона за защиту своего ребёнка-трансгендера

Легенда НБА поблагодарил Майка Тайсона за защиту своего ребёнка-трансгендера
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА и «Майами Хит» Дуэйн Уэйд выразил благодарность знаменитому боксёру Майку Тайсону, который вступился за его рёбенка-трансгендера.

«Мы лично говорили с Майком несколько месяцев назад. Мне нравится его позиция: он не пытается быть совершенным. Он учится. Он очень умный. Он прекрасно образован и многое вынес из жизненного опыта. Мне было очень приятно, что он высказался насчет моей семьи», — приводит слова Уэйда Daily Mail.

13-летний сын Уэйда Зайон заявил, что он девочка, и попросил называть его Зайя. После этого на семью Уэйда, в особенности на ребёнка-трансгендера, обрушился шквал критики. Пэпер Бузи Бадэзз грубо высказался о ребёнке Уэйда. Это привлекло внимание Тайсона. Боксёр заступился за Уэйда и его семью. «Я высказался о его семье, потому что меня задела критика его ребёнка. Это же ребёнок. Меня это обидело», — сказал Майк.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020