«Детройт» заинтересован принять один из худших контрактов НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл запросил обмен из клуба, и, как сообщает Gazzetta.gr, вариант с приглашением игрока уже рассматривают в «Детройт Пистонс».



В качестве компенсации «Детройт» готов предложить Блэйка Гриффина и Деррика Роуза, а вместе с Уоллом забрать у «Уизардс» драфт-пик первого раунда.



Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.



Сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Расселла Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.