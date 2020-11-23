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«Детройт» заинтересован принять один из худших контрактов НБА

«Детройт» заинтересован принять один из худших контрактов НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл запросил обмен из клуба, и, как сообщает Gazzetta.gr, вариант с приглашением игрока уже рассматривают в «Детройт Пистонс».

В качестве компенсации «Детройт» готов предложить Блэйка Гриффина и Деррика Роуза, а вместе с Уоллом забрать у «Уизардс» драфт-пик первого раунда.

Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.

Сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Расселла Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

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