Владимир Гомельский оценил трансферную кампанию «Лейкерс»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно трансферной кампании «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье после завоевания чемпионского титула.
«Лейкерс» не нужны были в это межсезонье звёзды. Нужно было усиливать ротацию, углублять её за счёт опытных и надёжных игроков. Особенно нужны были ролевики. Вот их и подписали. Можно рассматривать Шрёдера как игрока стартового состава. А остальные — выходящие со скамейки. Думаю, что задача решена.
Ибака, в лучшей форме, может быть полезнее, чем Харрелл или Газоль по отдельности. Но ведь Харрелл и Газоль не будут находиться на площадке вместе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее стало известно, что «Лейкерс» изучают возможность подписать лучшего блокирующего НБА в прошедшем сезоне Хассана Уайтсайда.
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