Келли Убре отреагировал на обмен в «Голден Стэйт»

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре отреагировал на подписание контракта с калифорнийским клубом.



«Это отличные новости для меня, думаю, „Уорриорз“ подходит мне больше, чем любая другая команда. К сожалению, Клей Томпсон получил ужасную травму, чего точно не пожелаешь никому. Я с нетерпением жду возвращения в команду. После травмы Томпсона в „Голден Стэйт“ интересовались мной, я увидел в этом возможность для своей карьеры. Я рад этому ходу. Я счастлив, что оказался в этой команде», — приводит слова Убре NBAHolics.



Ранее стало известно, что один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» атакующий защитник Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА. Клэй на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Из-за разрыва крестообразных связок левого колена Томпсон пропустил и сезон-2019/2020. Он получил травму в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.